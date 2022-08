Die grap haalde ik ook ooit eens uit en toen ik gemompel hoorde bij de tent, waarvan ik dacht dat die wel veilig ontharingd kon worden, rende ik snel weg.

Om vervolgens over mijn eigen scheerlijn te struikelen en vol in mijn eigen tent te vallen.

De volgende dag hoorde ik in het winkeltje dat een of andere zatlap een paar haringen van iemands tent had losgetrokken en een andere tent gesloopt had. Sindsdien durf ik niet meer in Renesse te komen.