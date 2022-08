Nou joekels het wordt warm en u weet natuurlijk als geen ander: van insmeren met zonnebrandspul krijgt u een coronavaccinatie. Dus dan kan u wel trots roepen dat u ongevaccineerd naar Kroatië gaat enzo, lekker Ozujskootjes klappen in Porec, en dat allemaal zonder gevaccineerd te zijn, u kent het wel. Maar u smeert uw lijf dus in met zonnebrandcrème, daar op het kiezelstrandje. En daar gaat het dus mis. Dat is een slimmigheidje van de overheden (niet de Afrikaanse overheden, die doen niet mee) en het WEF. Hoe hoger de factor, hoe hoger de werkzaamheid van de coronavaccinatie. Factor 50 = Pfizer, Factor 40 = Moderna, Factor 30 = Janssen, Factor 20 = AstraZeneca, Factor 2 Hawaiian Tropic = ivermectine. En is het dan TOEVAL dat ze in de kwantiteitskranten van Nederland ineens uitpakken met cursussen insmeren? Vandaag plots: De Telegraaf. Dat is dus allemaal gesponsord. "De pindakaasmethode." Nou, pindakaasmethode onze dikke lul! Vorige maand hetzelfde liedje in het AD. Hart van Nederland. Omroep Brabant. En natuurlijk de LINDA, die sloofjes van Klaus Schwab. Beetje hun Linda-tieten laten zien in dat beroemde zwembad met die grot van 'm. Wij trappen er niet meer in, dat insmeren. Wat is er nou belangrijker, huidkanker of principes? Nou dan!