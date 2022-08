scientias.nl/katten-zijn-moordenaars-...

“ Britse wetenschappers hebben twee populaties katten gevolgd in de dorpjes Mawnan Smith en Thornhill. De 43 katten in Mawnan Smith vingen in vier maanden tijd 325 prooien, waarvan 58,6% zoogdieren, zoals muizen en ratten. Maar ook vogels (26,5%) en reptielen (8,7%) waren de sigaar. 6,2% van de slachtoffers was niet meer te identificeren. De grootste moordenaars vingen meer dan tien prooien per maand. De 43 katten in Thornhill vingen met z’n allen iets minder prooien.

Jonge katten, katten die dicht bij boerderijen wonen en katten die veel tijd buiten doorbrengen, vangen doorgaans de meeste prooien. De wetenschappers beweren dat het goed is om katten vaker binnen te houden, waardoor vogels, reptielen en zoogdieren in de omgeving de ruimte krijgen.

Maar katteneigenaren zien het absoluut niet zitten om het luikje in de voordeur permanent te sluiten. Aan het eind van het onderzoek werden de resultaten gepresenteerd aan de baasjes met de vraag: ‘Vind je dat jouw kat binnen moet blijven?’ Slechts twee% van de baasjes zag het zitten om hun kat binnen te houden, de andere 98% niet. Een andere stelling: ‘Het is een probleem dat gedomesticeerde katten fauna vernietigen.’ Slechts 27% van de baasjes was het hier mee eens. De andere 73% vond het gedrag van de katten niet problematisch. En dat terwijl katten een flinke ecologische voetafdruk achterlaten, zeker in gebieden waar de kattenpopulatie hoog is.“