De eerste Nederlandse Gay Pride werd in 1977 in Amsterdam georganiseerd door de Internationale Lesbische Alliantie. Sindsdien is de positie van homo’s flink verbeterd, maar is de homo-emancipatie nog lang niet voltooid. Denk aan de homohaat bij studentenverenigingen (vooral de corporale), sportclubs (vooral voetbalclubs) en strenge christelijke kerken (vooral Pinkstergemeenten). Gelukkig zien we dat ook daar langzaam maar zeker de positie van homo’s verbetert. Helaas zien we ook een achteruitgang. In toenemende mate maakt de gemeenschap zich zorgen over de felle haat van immigranten uit gebieden waar homo’s vervolgd worden, zoals islamitische landen en delen van de Cariben en Afrika. Homo’s komen steeds vaker in conflict met moslims, vooral in de wijken en op de scholen waar moslims in de meerderheid zijn. De dreiging van aanslagen door fanatieke islamieten is groot.

Vorig jaar werd bekend dat een groep van zes moslimmannen uit Arnhem van plan was om met bomvesten, Kalasjnikovs en zelfs een autobom een aanslag te plegen op de Canal Parade. Dat heeft gevolgen. De gemeente Amsterdam is van mening dat de beveiliging van homo-evenementen te veel geld kost en staat daarom steeds minder homofestiviteiten toe.

Daarnaast dienen we ons te realiseren dat homorechten elke generatie opnieuw bevochten moeten worden. Anders verwateren die snel. De homobeweging zal nooit met pensioen kunnen gaan.

Een nieuwe bedreiging voor homo’s zien we sinds de opkomst van ‘woke’, een agressieve, extremistische beweging die is overgewaaid uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Woke is als een gevaarlijk virus, dat zich nestelt in de haarvaten van de samenleving, als het niet wordt bestreden.

Zo hebben woke activisten inmiddels de oorspronkelijke, vrolijke Gay Pride gekaapt. Zij hebben het lef gehad om nota bene onder de misleidende naam Reclaim Our Pridehun agenda op te leggen aan de Nederlandse homopopulatie. Hun agenda is heel breed, maar heeft niets te maken met de emancipatie van homoseksuelen.

Reclaim Our Pride is een bont clubje van extreem linkse activisten, illegaal in Nederland verblijvende gelukszoekers, radicale BlackLivesMatter activisten, AFA-fascisten, Jodenhaters, Trotskisten en Marxisten, daklozen, hoeren en trans-ideologen.

Ze zijn tégen Amerika, maar uiten zich steevast in steenkolenengels. Ze zijn gelieerd aan Sylvana Simons’ Bij1 en aan extremistische facties binnen GroenLinks. Ze zijn antiwesters en anti-blank. Ze schelden op ‘witte homomannen’ en ‘cisgender feministen’. Ze zijn idolaat van de islam en het communisme.

Ze zeggen dat ze opkomen voor homorechten, maar dat gelooft inmiddels niemand meer. Zo botst bijvoorbeeld de transgender-ideologie, een belangrijk onderdeel van woke, op essentiële punten met de belangen van homoseksuelen. Woke propageert fysieke inversietherapie voor minderjarige homo’s – geheel in lijn met de fatwa van ayatollah Khomeini, die homoseksuelen de keus gaf tussen verplichte transitie naar het andere geslacht of de doodstraf. Woke roept op tot de vernietiging van Israël – ook geheel in lijn met het gedachtengoed van de ayatollahs.

De agenda van woke houdt geen enkel verband met de missie van de oorspronkelijke homobeweging. Woke activisme heeft ervoor gezorgd dat de Gay Pride geen Gay Pride meer mocht heten en verwaterde tot een algemene Pride. Amsterdam Gay Pride werd in april 2021 formeel omgedoopt tot Pride Amsterdam. Een groeiend aantal homo’s voelt zich er niet meer thuis omdat de Amsterdam Pride niet meer representeert waar zij voor staan.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse homo’s heeft totaal geen boodschap aan de woke ideologie. Homo’s zijn nu eenmaal niet allemaal extreem links, noch medestander van orthodoxe religies. De meeste homo’s in Nederland zijn liever oprecht dan ‘politiek correct’ – anders zaten ze immers nog steeds in de kast.

Gay en woke gaan niet samen. Homo’s hebben zelfspot. Woke mensen lachen nooit om zichzelf – al zijn ze nog zo ridicuul. Homo’s vormen een specifieke doelgroep, zullen altijd blijven bestaan en mogen heus wel eens, heel exclusief, in het zonnetje gezet worden op een eigen Pride.

Vorig jaar heeft onder meer de politieke partij D66 bij de organisatoren van Amsterdam Pride bezwaar gemaakt tegen het verstoren van de Pride Walk door de radicalen van Reclaim Our Pride. Dat mocht niet baten, want ook afgelopen week werd de Pride Walk weer overheerst door de zeer luidruchtige en opgefokte extremisten van Reclaim Our Pride.

Dit jaar horen we steviger protesten, vooral vanuit de homogemeenschap zelf. ‘De Pride is gekaapt door extremisten’ klinkt het overal. Deelnemers aan de Pride Walk willen niet geassocieerd worden met de antisemieten en extreem linkse communisten van Reclaim Our Pride. Homoseksuele deelnemers aan de Pride Walk klagen over de agressieve wijze waarop woke fanatiekelingen zich tegen hen keren, bijvoorbeeld omdat ze blank zijn, of Joods, of politieagent of ondernemer.

Het besef dringt door dat de huidige Amsterdam Pride de homo-emancipatie niet dient. Dat de oorspronkelijke boodschap is veralgemeniseerd en gedevalueerd, verwaterd en vervaagd, vertroebeld en vergiftigd. Dat de sfeer is verpest door de nadrukkelijke aanwezigheid van agressieve extremisten, die weinig of niets op hebben met homoseksualiteit. Dat de oorspronkelijke Gay Pride weer terug moet komen.

Het is tijd voor een herrijzenis van GAY Pride. Zónder antisemieten, anti-blanke racisten of pedofilie vergoelijkende queer ideologen. Zonder de opdringerige transgender-ideologie die zo contrair is aan de (zelf)acceptatie van zich tot homoseksuelen ontwikkelende pubers. En zonder mensen met opvattingen uit de tijd van de islamitische profeet Mohammed.

Homo’s hebben recht op hun eigen Pride, hun eigen doelen en symbolen. Laat niemand anders deze voor ons bepalen!

Kom in verzet tegen Amsterdam Pride! We hebben een jaar de tijd om een echte GAY Pride te organiseren voor LHB-ers. Het is evident dat GAY Pride terug moet komen. Want de overgrote meerderheid van de Nederlandse homo’s wil niks te maken hebben met de nare fanatiekelingen die de huidige Amsterdam Pride inmiddels volledig beheersen.

Nicky Bentfort/Gayside.nl