Ja, jongens en meisjes,

Narcissus kwam aan bij een vijver, waar het water kristalhelder was.

Zelfs bladeren en takken van de bomen durfden er niet in te vallen.

Het gras groeide mooier dan ergens anders de rotsen beschermde het tegen de zonnestralen.

Moe van het jagen besloot Narcissus om daar tot rust te komen en zijn dorst te lessen.

Toen hij zich voorover boog zag hij zijn weerspiegeling, maar hij dacht dat het een mooie geest was die in de vijver leefde.

Zo bleef hij daar zitten, in bewondering starend.

Hij bracht zijn lippen naar het water om de verschijning te kussen, hij stak zijn armen uit om het beeld te omhelzen. Het beeld vluchtte weg maar kwam terug toen het water weer kalm was.

Hij kon niet van het water wegkijken, dacht niet aan eten en drinken, of rust.

Hij probeerde ermee te spreken, maar kreeg geen antwoord.

Hij huilde maar zijn tranen verstoorden het beeld.

Hij schreeuwde of de verschijning hem niet steeds wilde verlaten.

Zo ging het een verder, en Narcissus takelde af.

Hij verloor zijn kleur, levenskracht en schoonheid.

Echo bleef echter bij hem en zijn kreten herhalen.

Uiteindelijk kwijnde Narcissus weg en stierf.

Wat van hem overbleef was een bloem.

Narcissus zou in de Onderwereld, in de rivier de Styx nog naar zijn spiegelbeeld hebben gekeken.

Narcisme is een egocentrische persoonlijkheidssoort met overmatige interesse in eigen uiterlijk of imago en overmatige aandacht voor eigen behoeften, vaak ten koste van anderen. Komt Koen in de buurt?