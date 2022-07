Dat snap ik dus niet echt... je zei dat je na de tweede keer al zoiets had van, dit is het niet voor mij, als dit dat dating-app wereldje is. En toch kwamen er een 3de en een 4de keer. En blijkbaar allemaal even makkelijk. Even chatten, daten en je vol laten blaffen door een of andere Lexa-cowboy.

Neem die "laatste" keer. Je hebt blijkbaar wat gechat en spreekt met een wildvreemd iemand af bij een dagstrand waar je nog nooit geweest bent.

Samen wat op t handdoekje liggen, wat chitchatten en als de middag langzaam ten einde loopt ga je mee naar zijn huis..

Even wat Thai bestellen of afhalen, je zult wel om een tikkie gevraagd hebben want hey, "onafhankelijke" vrouw...

Jullie eten, laten het even zakken, hij legt een hand op je knie, jij wordt warm en je laat je zo tussen een uur of 7 en 8 even lekker volpompen...

Even koffietje of theetje, hij misschien een sigaretje, de Lexa-cowboy. En dan stap je in je auto naar huis. Maar je hoort ook niks meer van deze geilneef en rond 9 uur app je mij en appen we bijna tot middernacht. En niet alleen die zondag, maar nog 4 opeen volgende dagen app jij mij als eerste, hebben we een hoop te chatten en dinsdag en woensdag ook nog een heel gezellige avond.

Maar wel met als uitsmijter, tijdens ons etentje woensdagavond na die "laatste", zeg je me ineens, dat je je in de afgelopen 2 maanden door 4 van dat soort cowboys hebt laten vol blaffen. En bedankt, graag gedaan.