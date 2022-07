Continentgenoten. Het is weer die zaterdag in juli. De dag, waarop we met zijn allen drie uur stil staan om te herdenken dat we de rest van het jaar werk doen waar we een hekel aan hebben. De dag waarop we erachter komen wat écht belangrijk is in het leven: voldoende eten en drinken meenemen voor onderweg en kinderen die hun muil houden. De dag waarop we allemaal in vrijheid en verbondenheid de koppeling in blijven drukken. Vergeet al die gesubsidieerde dansmiddagen in Straatsburg, mislukte toneelschoolaudities van Timmerfrans en dat gefulmineer van Gekke Guy. Vandaag zijn wij pas echt één Europa. Het is Zwarte Zaterdag. Succes allemaal. Live leedvermaak en/of waarschuwingen na de breek.

Neem de trein (oh nee wacht)