Weet je hoe het lekker moorden is? Met een lidmaatschapskaart van GroenLinks in de kontzak. Je hoort wel vaker dat het socialistisch gedachtegoed zoveel dooie mensen tot gevolg heeft gehad, maar Jezus, het moordt ook wel lekker hoor. Ga maar na: Pim Fortuyn dood: 1 (één!) man opgepakt. Peter Rudolf de Vries wordt vermoord en we zijn al bij nummer zes (6). Dat zijn er best veel. Zeker als je bedenkt dat de opdrachtgever alweer een tijdje in voorarrest zit.

"Reces" - Groeten uit Davos!

Harriet & Gideon

ER IS HOOP!

Ieder lichaam is een strandlichaam!

De zomer is ook van ons, 58-jarige dames met een body