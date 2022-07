Alhoewel ik tot liefhebber ben opgevoed door vader von Zeikhoven die eind jaren ‘50 nog koerste bij De Hoeksche Renners, de club waar ooit Katie Hage bij reed, heb ik de sport al jaren niet meer gevolgd. Toch pikte ik nog wel eens een momentje mee op Eurosport indertijd waar Maarten Ducrot (of heette de Zoon Van anders, commentaar gaf, samen met de zoon van Jean Nelissen. Uiteraard was er maar één echte wielerjournalist. Dat was, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen: Theo Komen. Hier zijn verslag bij de winst van die enige andere échte Nederlandse Tourwinnaar, Jan Janssen. 54 jaar geleden alweer... youtu.be/fm10JLwlx10 (Joop Zoetemelk won de Tour niet, hij werd eerste omdat Bernard Hinault dat jaar met een knieblessure op moest geven. Was de toen viervoudig winnaar niet uitgevallen, dan was Zoetemelk zonder twijfel tweede geworden achter de man met het kleine turbootje, zoals tijdritkanon zijn eeuwige rivaal in de race tegen de klok eens tijdens een live tv-verslag noemde...