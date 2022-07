Mja ook zo dom van die "activisten" want wat ze eigenlijk wilden zeggen is 'de-militarize' the police. Wat in de VS wel een dingetje is. Nu hebben wij ook eenheden in de politie en marechaussee die echt wel kont kunnen schoppen maar in Amerika is het een vadsige kerel die amper zijn scherfvest kan dragen en dan hebben ze ook nog eens gepantserde anti-mijn wagens. Nee niet in New York maar gewoon in een klein kut-stadje in Texas waar vrijwel nooit wat gebeurt. Ik wil niet lullig doen maar er is het politie en leger, en daar tussen in marechaussee. Niet andersom.