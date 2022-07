Het onmogelijke mogelijk maken horen we Fons de Poel al de hele week oreren op de staatsomroep. Nou, we hebben er eentje hoor. Het is maar goed dat meneer wazig in beeld is, want dat scheelt weer in De Hoon der Natie. Je doet dus mee aan een wereldberoemd meerdaags wandelevenement dat over wandelen gaat, je gaat in training want vier drie dagen lopen is geen kattenpis, je hebt goede wandelschoenen, dito wandelsokken, want dat wandelen is niet zomaar wandelen want je hebt een persoonlijk registratienummer opdat niet iedere ongeoefende NPO-kijkende idioot zich kan aanmelden. Maar nee hoor. Op Dag 1, na luttele uurtjes lopen, lig je al VOOR HALF ACHT 'S OCHTENDS op een crisisbedje van Het Rode Kruis om een blaar door te prikken. Hoe. Dan.

Djiezus. Een hele hal vol. WIE ZIJN DIE MENSEN?

