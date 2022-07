Nou nergens om: als bijvoorbeeld ziektekosten heb, is dat belasting aftrekbaar. Als ik kosten heb voor werk of studie is dat belasting aftrekbaar (of was, geen idee hoe dat nu zit) maar als ik een boete krijg op weg naar werk is dat zeker niet belasting aftrekbaar... Ik moet de boete betalen van het geld waar ik ook mijn eten en ander levensonderhoud van moet betalen. Heb ik geen geld voor eten meer? Dikke vette pech! Had ik maar niet moeten racen over de snelweg, toch?

Dus hoezo, is het in vredesnaam niet geregeld, dat boetes die een ministerie opgelegd krijgt, alleen betaald mogen worden uit 'privé' - middelen. Oftewel van net geld waarvan zij 'in hun onderhoud voorzien'. Ze schrappen maar de lunch, de personeelsuitjes, de jaarlijkse bonus etc. Maar het moet *onmogelijk* zijn dat het uit middelen betaald wordt waar niemand daar last van heeft, en de burger in zijn eentje voor de kosten moet opdraaien.