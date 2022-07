De welbekende emo kaarten worden op de tafel gelegd? Er is een stelregel: hoe meer weerstand en venijn, hoe dichter bij de waarheid. Feit blijft: er zijn 1.150 kinderen van toeslagouders zoek. Deze kinderen zijn niet beter af omdat de KB praatjes ophangt over ‘onthechting’ e.d. Dat betreft een leugen om eigen falen te maskeren. De kind-ouderband is uniek, vandaar dat sommigen volwassenen kosten nog moeite sparen om hun zoekgeraakte ouders waar ook ter wereld te vinden. Niet in de perceptie v.d. KB, want die maken moedwillig kinderen zoek en liegen daarover (hier is al uitspraak over gedaan, malversaties met documenten). Dit zegt iets over de grondslag en kwalificaties van mensen welke in deze organisatie werkzaam zijn. Dus, beste valsspelers, kom met een namenlijst van vermiste kinderen en druk deze af op b.v. pakken melk zodat heel Nederland kan meehelpen zoeken. Hierna kunnen namen en rugnummers van hun ontvoerders aangebracht worden bij de politie en vervolging v.d. opdrachtgevers worden gelast. Enkel dat is de wet naleven. De rest betreft ’n rookgordijn van heimelijke belanghebbenden. Jammer dat ik zo moet schrijven, echter het is klaar nu.