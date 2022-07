Gemeente en zorg is ook een moeilijke combi. Fraude met PGB bij een door ons gecontracteerde? Huh...? Nee hoor, daar weten wij niets van. Wel waar, al jaren. Nooit klachten over, u bent de eerste. Nou en? Gaat eens onderzoeken dan. Daar beginnen we niet aan mevrouwtje, wat denkt u wel. Okè Gemeentelijke Ombudsman (vrouw in dit geval) zeg er eens wat van. Blablabla etc. Nee hoor, gemeente treft geen blaam. Fraude gaan wij niet over. Ja maar, gemeente wil geen onderzoek doen. Wel waar, er is gebeld en de directrice is ziek en daarna met vakantie. Komt goed. Fijne dag!