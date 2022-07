Afgelopen week in Frankrijk: de Megavalanche. Een paar honderd gekken die op een mountainbike van de gletsjer van Alpe d'Huez helemaal naar beneden sjezen. Een van de favorieten, de Franse fietspiraat Kilian Bron, had een GoPro op z'n helm geplakt voor een gruwelijke POV-video (we weten dat u weet). Uitslag zullen we niet verklappen, beste Nederlander wel: deze Kjell van den Boogert op plek 11. U vanochtend nog lekker naar uw werk gefietst?