Dus die van de/het NRC helemaal een onderzoek doen (als in: een artikel van het Algemeen Dagblad overschrijven) en wat blijkt? Voor het bestuur van de gemeenten zijn we gewoon weer eens aangewezen op blanke mannen van middelbare leeftijd (foto hierboven: een typische wethoudersploeg). De andere geslachten en kleuren hadden weer eens geen zin zich in te zetten voor de samenleving. Blanke mannen van middelbare leeftijd hoeders van het vaderland! Medium NRC vindt het ook niet per se leuk dat alle wethouders eruit zien als Frits Abrahams, Marcel van Roosmalen, Stom-Jan Meeuws, Peter de Bruijn, Bas Heijne, Youp van 't Hek, Marc Hijink, Martijn Katan, Michel Kerres, Auke Kok, Michel Krielaars, Marijn Kruk, Luuk van Middelaar, Peter Dinges Dinges, 2051 Ernst-Jan Pfauth, enzovoorts, terwijl de rest de hele dag in de keuken staat of op de bank ligt met een zak chips. Maar ja, krijg ze maar eens in beweging! Het is niet dat de mannen niet willen hoor. Geef blanke mannen maar een plumeau en ze stoffen het hele huis voor je. Dan maken ze daarna de plee schoon en ondertussen zetten ze nog een prakkie op tafel ook - terwijl de vrouw in de gemeenteraad beslissingen neemt in het belang van de gemeente. Maar nee hoor, vrouwen hebben weer eens geen zin. Dit zitten liever thuis met de Libelle enzo. Nou dan houdt het toch op!

