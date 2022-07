Jammer dan makkers, u hebt de mooiste tenniswedstrijd van het kalenderjaar al gemist. Dat was namelijk gisterenavond: de onnavolgbare Nick Kyrgios tegen het Griekse kanon Stefanos Tietenass - die fenomenale gek kroop als een oorwurm in de kop van de Griek, ontmantelde 'm met majestueus servicegeweld en weergaloos spel, en was daardoor zelfs trending nummer 1 in Nederland. MAAR DAN NU! Nederlandse tennishistorie! De ongelooflijke opmars van Tim van Rijthoven, die vanuit de jungle van het tennis INEENS opklimt richting het sterrendom - hij won het toernooi van Rosmalen (€ 98.000) en staat na een prachtige reeks al in de vierde ronde (€ 219.000) van Wimbledon. Probleem: de tegenstander op Centre Court is Novak Djokovic, de op vijf na beste tennisser aller tijden, na Roger Federer, Pete Sampras, Yevgeny Kafelnikov, Michael Chang en Nick Kyrgios. Djokovic is de beste van dit moment én de beste returneerder van het tennis - Van Rijthoven is de beste serveerder van dit toernooi (wint 90% van de punten op eerste opslag, 69% van zijn eerste services komen niet eens terug). Dat wordt dus nog wat. Volgens de bookies is Van Rijthoven kansloos - volgens ons niet. LIVE op Eurosport, Ziggo, BBC, overal! (PS. Eerst nog ff Sinner-Alcaraz afwachten)

UPDATE - We zitten nog even te wachten op de Escape from Alcaraz. 2-1 in sets, Sinner heeft al een zwik matchpoints gehad

UPDATE - Sinner wint. Geen Escape from Alcaraz. We gaan zo beginnen!



UPDATE - Chocofiets breekt meteen: 0-2 voor de vijand

UPDATE - Eerste set: 2-6 voor Chocofiets

UPDATE - BREEK IN DE TWEEDE SET VOOR TIM. Wat een vette game: 4-3 voor en zelf serveren

UPDATE - TWEEDE SET 6-4 VOOR VAN RIJTHOVEN

UPDATE - Derde set 1-6 voor Chocofiets

UPDATE - Vierde set 2-6 voor Chocofiets - EINDE