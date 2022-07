Op verstoorde grond groeit gemakkelijk onkruid en Nederland is verstoorde grond aan het worden. De samenhang verdwijnt uit de samenleving en dat proces versnelt eerder dan dat het ten einde loopt. Mensen in volkswijken verliezen hun band met de wijk, omdat die volgepropt wordt met migranten. Migranten zijn hier ook alleen maar om wat we hebben, niet om wie we zijn, dankbaarheid voor de gastvrije verzorgingsstaat is ook onnodig, want allah had al beloofd dat de kafirs hun slaven zouden worden, ze hebben er dus alle recht op. Werknemers verliezen hun binding met het bedrijf, want flex-contract of ZZP'er. Jongeren verliezen de binding met de ouderen, want die vreten de pensioenpotten leeg. De stedelingen weten nauwelijks nog dat er een platteland bestaat, want de boeren verbouwen geen quinoa en havermelk komt uit de supermarkt. Nederlander zijn is sowieso een fascistisch achterhaald idee volgens de denkers van het land, het is beter om je Europeaan of nog liever wereldburger te voelen, gewoon een totaal onthecht zwevend politiek economisch object, plooibaar en nuttig. Liegen mag niet in geen enkele religie, maar als je het maar vol overtuiging en zonder schaamte doet, blijf je makkelijk meer dan 10 jaar premier. Onze regering en ook onze tweede kamer staan steeds verder af van de bevolking, een bureaucratische kaste die op onnavolgbare wijze en met schijnbaar totale minachting voor de democratie haar eigen gang gaat. Alleen de orthodox religieuzen voelen zich nog met elkaar verbonden, christenen, moslims, social justice warriors, maar alleen met hun geloofsgenoten. Oprechtheid en eerlijkheid zijn meestal ver te zoeken, de politiek liegt, de media liegt uit luiheid maar mee, muziek wordt er niet meer gemaakt, BN'ers zijn van plastic, de sport is aan de dope, de wetenschap werkt of voor de meest biedende of een ideologie. Over 20 jaar kunnen we beter het kaartje omdraaien, waar in Nederland heb je als kind nog kans eerlijk op te groeien.

Zo dat was mijn preek voor de zondag, gaat heen zondig niet.