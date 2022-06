Goedeavond, wij lazen uw favoriete circulaire Volkskrant. Daarin lazen wij een 'verslaggeverscolumn' van ene Jarl van der Ploeg (die als twee druppels water op Rutger Bregman lijkt, maar dat is natuurlijk toeval). Die was op een 'inloopavond' over de komst van een cruiseschip met 1000 (DUIZEND) asielzoekers in Velsen-Noord. Net als Jopie Nijman (geen familie van) uit Velsen-Noord waren er nog 250 inwoners die niet staan te springen om die asielzoekers. Want 1000 asielzoekers op 5000 bewoners is een beetje uit balans. Mag niet van Jarl van der Ploeg: "De migratiedruk in andere Europese landen is nog veel hoger, Nederland is zo dichtbevolkt dat duizend vluchtelingen altijd in de buurt van vijfduizend Nederlanders terechtkomen". We hebben geen idee waar Jarl van der Ploeg zelf woont, maar dat zal niet in Velsen-Noord zijn. Jarl van der Ploeg zal ook wel op de partij stemmen waar de burgemeester van Velsen-Noord ooit voorzitter van was: D66. Toevallig wonen D66'ers zelf nooit in buurten en wijken waar 1000 asielzoekers uit het Takki Takki-oerwoud met de tjoekie tjoekie-boot aanmeren. Ook politici Freek Jansen (FvD) en Annabel Nanninga (JA21) waren op de 'inloopavond'. Volgens Jarl van der Ploeg om: "Honger naar roddels en achterklap te voeden door vragen op te werpen als 'hoe weten we zeker dat er geen verkrachter tussen die asielzoekers zit?" Is natuurlijk een complot: "Ze zijn zich bewust van Machiavelli’s wijsheid ‘hoe minder men weet, des te meer men zal vermoeden". Ook constateerde Jarl van der Ploeg dat Freek Jansen: "Mensen volmondig gelijk geeft ook al hebben ze dat niet". FOEI! Zomaar bepalen wie wel of geen gelijk heeft als een cruiseschip met 1000 asielzoekers de achtertuin binnenvaart van een sociaal zwakke wijk, met toch al veel drugs- en criminaliteitsproblemen, deels gepleegd door allochtonen! Laat dat maar over aan Volkskrant-verslaggevers die zelf niet in die wijk wonen! Om dit topic af te ronden, onder de breek integraal de laatste alinea van deze Volksrant-'verslaggeverscolumn'. Wel zo makkelijk, want het vergelijken met én stront én Mussolini (hoe schrijf je eigenlijk 'Godwin' in het Italiaans?) van zowel bezorgde inwoners alswel democratisch gekozen politici, daar komen wij als ongefundeerd tendentieuze en nodeloos kwetsende stukjestikkers toch niet overheen. Dát hebben wij sinds de moord op Fortuyn toch echt definitief achter ons gelaten. Wij wél!





Bezorgde burgers en politici volgens de Volkskrant: Strontvretende fascisten...

"Je zou je daarover kunnen opwinden, maar uiteindelijk heeft dat geen zin. ‘Je moet van een nachtdier dat in de nacht is opgedoken niet verwachten een einde te maken aan de nacht’, las ik ooit in een boek over de opkomst van Benito Mussolini. Of in dit geval misschien accurater: je kunt van een mestkever niet verwachten een schonere wereld na te streven, want hij heeft juist behoefte aan stront."

BURN!