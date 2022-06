Een ondernemer/middenstander die na 12 jaar Rutte nog humor heeft. Kom daar maar eens om! Nog geen dag nadat onze Minister van Landbouw te kennen gaf dat voedselzekerheid voor Nederland helegaar niet gegarandeerd hoeft te worden, en we aan de vooravond van de hongerwinter staan, doen Twitter en Tubantia weer eens huilie om een bordje vlees. Nou nou nou, wat provocerend allemaal. En check die comments: het extreemlinkse Randstad-tuigh komt massaal de rattenholen gekropen om RASSIES te geitenfluiten. Terwijl het bord alweer weg is, en ook sorry is gezegd. Doorlopen mensen, helemaal naar Vasse. Daarom is VersteegVlees in Vasse de protip voor het weekend. Lekker man, gehaktballetje, worstjes, enorme hompen bbq-vlees, en natuurlijk een veiligelandbout, een asielzoekertje-oorlog & een ghanese kapsalon. Smakelijk.