Omdat geld verdienen 'erbij hoort' en geen 'schande' is? Die boeren hadden ook 'kleinschalig' kunnen blijven. niet meegaan in de rabobank financieringen etc etc. Het zou wel goed zijn als de banken mee gaan denken in oplossingen voor die boeren. Net als dat de grote melkfabrikanten en supermarkten mee kunnen denken aan net ietsjes meer betalen voor de boeren producten. Zodat boeren zelf de innovaties kunnen financieren. De overheid kan dat verder katalyseren door belastingvoordelen op innovaties te geven. En dan op een gegeven moment is je stikstofuitstoot zo laag als het op dat moment technologisch realistisch is. En als heide dan bos wordt, so be it. Voor progressieve partijen zijn ze wel extreem conversatief als het om natuur aankomt. Net alsof ze heel selectief zijn in welke 'wetenschapper' de waarheid predikt.