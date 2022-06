Hij zegt zeker zinnige dingen, zaken die eigenlijk heel logisch zijn. War on the West is inderdaad een prima boek, zeker leerzaam en goed in één keer uit te lezen. "Infiltration: The Plot to Destroy the Church from Within" - Taylor R. Marshall en "Fault Lines: The Social Justice Movement and Evangelicalism's Looming Catastrophe" - Voddie T. Baucham Jr. zijn ook interessant, beide boeken heb ik recent gelezen en lezen makkelijk weg en geven nieuwe inzichten in de social justice movement en breder dan dat. Zo kan ik nog tientallen boeken plaatsen hier m.b.t. dit onderwerp, die super interessant zijn. Sinds ik geen tv meer kijk ben ik maar gaan lezen lol.