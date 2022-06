Zag u onlangs ook Russische soldaten of directeurs van het Russische militair-industrieel complex met een bijtend dissonant gedichtje voorbij komen, eindigend met "I love everybody in this world" terwijl er op de achtergrond ballistische raketten lanceren? Bovenstaand doet die engnek Dmitry Rogozin het, zittend directeur van Ruslands NASA genaamd Roscosmos, die eerder al Elon Musk bedreigde.

Nou, dat zit dus volgens Kamil dus als volgt. Het is een gedichtje dat tweemaal (beide na breek) wordt voorgedragen in een Russische maffia-wraakfilm, de culthit Brat-2 (Broer 2, wiki). De film gaat over Russische maffialeden die naar Amerika afreizen om daar wraak te nemen op een Amerikaanse maffiabaas. En de film is blijkbaar zo populair onder de Gewone Rus, dat iedereen het gedichtje kent, en iedereen snapt dat het een lofzang van Russisch verzet tegen de Amerikanen is.

Kortom, het is alweer diezelfde theatraal-literaire aanstellerij die eigenlijk de basis vormt van de Russische onwil Oekraïne als onafhankelijke entiteit te erkennen.

