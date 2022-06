De meest heteroseksuele marine ter wereld wijzigt koers. Bovenstaande is een fragment uit een aflevering van 40 minuten van US Navy intranet-videokanaaltje NAVSpEAks, hier geüpload door Pentagon-orgaantje Defense Visual Information Distribution Service (wiki). Bijschrift: "Conchy Vasquez and Jony Rozon, both engineers at the Naval Undersea Warfare Center, Division Newport discuss the importance of using correct pronouns as well as polite etiquette when you may not be sure of someone's pronouns. Official US Navy Video by John Vannucci." Filmpje alleen kijken met uw regenboogsokken van Lockheed Martin aan!

Het geheel kijkt natuurlijk als een koortsdroom van een Texaanse boomer met dit soort t-shirts, maar uit deze droom ontwaakt niemand, want het is allemaal echt. En sommige mensen achten de manier waarop ze zichzelf zeggen te identificeren nu dusdanig interessant dat ze van de buitenwereld verlangen dat ze (enkelvoudige individuen) in meervoud aangesproken te worden. Aanvullende uitleg altijd verkrijgbaar bij RTL Nieuws.

Wel opvallend dat de meest agressieve voorvechters van aangepast pronoun-gebruik bijna altijd de mensen zijn met de standaard-pronouns he/him en she/her. Je zou soms bijna denken dat het een fantoomdiscussie is die cis-mensen (identificeren zoals ze biologisch geboren zijn) de gelegenheid geeft te etaleren hoe begaan ze zijn met een ingebeelde onderdrukte minderheid.

In ander nieuws wordt Critical Race Theory nu op Westpoint onderwezen en in weer ander nieuws lanceerde de Chinese marine eind vorige week week hun derde en meest geavanceerde vliegdekschip tot nu toe, nummer 4 is in ontwikkeling.

same energy