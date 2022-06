Het is begonnen toen we ze geen corrigerende tik meer mochten verkopen als ouder zijnde. Iets wat heel normaal is binnen de dierenwereld, etterende jongen die net zolang doorgaan tot een van de ouders het zo zat is dat ze een lel uitdelen, dan weet het jong ook waar hij aan toe is. Maar ja, hier moeten we op basis van gelijkwaardigheid het gesprek aangaan met een kleuter en uitleggen waarom wij het niet leuk vinden dat hij of zij dat doet, uiteraard zonder het kinderzieltje te kwetsen of een schuldgevoel aan te praten.

Man man man...