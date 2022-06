Causaliteit vaststellen is ontzettend lastig. Als ik iemand op een oog tik en dat oog is blauw, dan is het gemakkelijk. Om via langdurige populatieonderzoek negatieve gezondheidseffecten te isoleren van economische activiteiten is wat lastiger. Men doet al 30 jaar onderzoek naar de gezondheidseffecten van wijn en metastudies zijn nog steeds niet uit of wijn onder de streep gezond of ongezond is.

Bij industriële activiteiten heb ik zelf sterk het vermoeden dat het inderdaad superslecht voor de gezondheid is. Beetje meer kanker hier, wat mensen dommer daar, ondertussen verzwakken de hart-, en vaatziekten. Zou me niet verbazen als veel ellende uit de DSM-5 ook ultiem niet te herleiden is naar een suboptimale gezondheidsomgeving.