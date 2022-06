Trutje Trudeau tolereerde jarenlang no nice things dus Montreal was drie jaar van de F1-kalender, maar Lewis Hamilton kan dit weekend op het eilandje van Île Notre-Dame zijn pitstraatstepje omruilen voor de pogostick die ze bij Mercedes de W13 noemen. Misschien moet ie lekker blijven Sega-gamen, dat stuitert minder. (Of en hoe dat gedolfijn wordt aangepakt, kun je hier lezen.) Op het circuit met de louter semi-trage bochten doen andere ouwe rotten het lekker want Vettel en Alonso vlamden aardig door de vrije trainingen, maar Verstappen is veruit de vlugste. Perez is z'n mojo al weer kwijt, Leclerc niet maar die krijgt sowieso gridstraf wegens Italiaanse auto's die bovengemiddeld vaak naar de garage moeten voor nieuwe onderdelen. P1 voor Max staat derhalve in de papieren maar het zal plenzen en voor je 't weet bluffen Norris of Russell Alonso of Vettel zich naar de top spot terwijl Max de Wall TecPro Barrier of Champions knuffelt. Remember 2011 (al blijft het morgen droog). Bier koud, stream aan, licht uit, kwalificeren voor de Grand Prix van Canada, eh?

In overige kroegpraat:

