"Wappie": werd tijdens de coronapandemie gebruikt om mensen die anders denken over de balans tussen vrijheid en veiligheid dan ons bestuur langzaamaan steeds meer als gekken te bestempelen. Ze werden steeds meer in hetzelfde hoekje gezet als de mensen die in de meest extreme en nauwelijks onderbouwde complottheorieën geloven. Dit kwam erg goed uit, het creëerde een gezamenlijke vijand (door een proces van 'othering') waar niet naar geluisterd hoefde te worden en wiens rechten niet gerespecteerd hoefde te worden.

"Doe je eigen onderzoek": Wordt gebruikt om mensen te bespotten die niet in de 20 jaar oude kennis van hun dokter of een sympathiek overkomende TV-"expert" geloven en verwachten dat een bepaalde technologie of medische interventie mogelijk nog onbekende nadelige gevolgen kan hebben. Wordt meestal gebruikt door mensen die zelf niet één research paper over desbetreffend onderwerp hebben gelezen.

Ik denk dat het beter is om met elkaar in gesprek te blijven en begrip te tonen, ook al ben je er heilig van overtuigd dat de ander het fout heeft. Wat mij betreft wel iets wat beide kanten op moet werken trouwens, want beide zijden zijn er niet goed in. Ik doe er zelf hard m'n best op en dat gaat tot nu toe echt altijd goed dus het kán wel, maar je moet gewoon je best doen.