Je vraagt je inderdaad af waarom zo'n Spaan nog bekend is. Is toch iets van het verleden. Maar dan Duk. Het is niet zo dat hij extreem-rechts is, of compleet onsympathiek. Toch zit er iets in zijn manier van schrijven en vertellen dat ik slecht trek. Zo sprak hij met een soort zelfvertrouwen over Rusland, dat hij het allemaal wel doorhad hoe dat land in elkaar zat. Bleek niets van te kloppen.

Laatst had hij op Twitter een oproep aan ontevreden Nederlanders en het had over de diaspora in Hongarije (wtf?). Paar dagen later: artikel in de Telegraaf vol met zure hoofden. Dat heeft met journalistiek geen reet te maken.