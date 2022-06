Teun Voeten en ik zijn net in België gearriveerd na een rondje Zweden, Denemarken, Garnwerd en Ter Apel, een en ander in het kader van Safari Eurabia. We hebben een vol schema in Belgikistan: terug naar Molenbeek (waar Teun ooit een loft bezat), op visite bij België's belangrijkste denker Wim van Rooy, een bezoekje aan zijn zoon Sam in het Vlaams parlement en als kers op de taart krijg ik van drugsprofessor Teun een exclusieve rondleiding door de gigantische haven van Antwerpen, waar mijn coke smachtend ligt te wachten tussen de kokosnoten en de ananassen.

Vandaag deel 1 van het vierluik Belgikistan.

We zijn door politicus Sam van Rooy uitgenodigd voor een lunch in het Vlaams Parlement in Brussel. Sam wordt warm en joviaal onthaald door de koks en het hartverwarmende personeel in het prachtige restaurant.

In 2019 maakte ik met Sam en vader Wim, mijn slapie Pieter Waterdrinker en nog wat hoernaille een geheel verzorgde rondreis door Het Beloofde Land, op uitnodiging van het CIDI. De twee Vlamingen bleken geweldig gezelschap en heerlijke causeurs. Ik ken Sam al heel wat jaren, nog uit de tijd dat Hans Jansen voor de PVV met zijn rechterhand Bernadette de Wit (die mijn boek Safari Eurabia redigeert) in het Europees Parlement zat.

Ik zie Sam en zijn prachtige Iraanse vriendin - zelf zegt hij liever Perzische - graag en ik heb nog nooit een onvertogen tekst uit zijn mond gehoord, ook al is hij behoorlijk omstreden. Sam is een heethoofd met een sterk rechtvaardigheidsgevoel die woedend kan worden als men hem voor racist en fascist uitmaakt. In het restaurant van het Vlaamse parlement wijst hij naar mensen die zijn bloed wel kunnen drinken. "Mensen die mij eerst voor racist uitmaken en vervolgens in de koffiepauze aardig gaan doen, die trek ik niet. Iemands ras interesseert me geen hol en ik ben nog nooit veroordeeld voor racistische uitspraken, waar hebben die mensen het over!"

Ik vraag of het Vlaams Belang milder is geworden. Van Rooy: "Tom van Grieken, onze voorzitter en de perfecte schoonzoon, heeft een sterk economisch verhaal, wat socialer. Onze stijl is wat veranderd. Iets zachter en zakelijker. Dat ligt ook aan de tijdgeest: in de jaren tachtig werd er nog gevochten op straat tijdens demonstraties. Wij distantiëren ons van eng rechts, van skinheads en neonazi's. Die noemen mij soms een 'Jodenknecht' omdat ik pro-Israël ben. Dat vinden ze van Wilders ook."

Van Rooy windt er geen doekjes om, getuige deze passage uit zijn uit zijn boek 'Voor vrijheid dus tegen islamisering':

"Welke landen islamiseren niet? Landen die geen moslimimmigratie toelaten, zoals Hongarije en Japan. Waarom blijft onze samenleving islamiseren? Omdat de kapitalist, de liberaal, de ‘links-progressieve’ wereldverbeteraar en gutmenschliche utopist elkaar hebben gevonden in open grenzen en zogenaamde ‘diversiteit’. De kapitalist kan het weinig schelen welke armoedige en achterlijke religieuze cultuur nieuwe werkkrachten (die vaak werkloos blijven) en consumenten met zich meebrengen – de maatschappelijke en sociaaleconomische kosten daarvan worden immers op de belastingbetaler afgewenteld. (Paul Scheffer: 'Het bedrijfsleven heeft in het verleden een groot stempel gedrukt op de immigratie, zonder enige verantwoordelijkheid te voelen voor de langetermijngevolgen'.) De liberaal gelooft dat mensen louter individuen zijn die men, al dan niet door er veel belastinggeld en energie in te steken, kan kneden en omvormen tot de gewenste westerse modelburger; de ‘progressieve’ wereldverbeteraar en gutmenschliche utopist kan het in wezen niet echt schelen of de ‘cultuurverrijkers’ willen en zullen werken en iets zullen bijdragen of kosten, want ze dromen slechts van een ‘superdiverse’ samenleving die niet meer dominant blank en christelijk is, en de afkeer van hun eigen cultuur en identiteit, die ze overladen met alle zonden van Israël, is zo groot dat ze alles omarmen wat er vijandig tegenover staat - zoals de islam."

Op het dakterras van het restaurant in Vlaams parlement hebben we een prachtig uitzicht over Brussels. Zoals gewoonlijk janken de sirenes van politie, ambulances en brandweerwagens onafgebroken.

Sam met een brede grijns over het parlement: "De klimaatregelneven van de Vlaamse regering verplichten vanaf 2029 elke Vlaming om elektrisch te rijden, maar wegens brandgevaar mag er alleen laadinfrastructuur komen op één parkeerverdieping van het dit gebouw, waardoor 75% van de parlementsleden en medewerkers zijn/haar wagen niet zal kunnen opladen. Haha!"

Sam stond recentelijk op de foto met Geert Wilders en Filip Dewinter. Het drietal stond op het punt stonden een islamsafariwandelingetje te maken door Molenbeek.

Sam: "We wilden gezamenlijk een statement maken over de islamisering van België en Brussel en dat kan je natuurlijk het beste doen in hellegat Molenbeek. De wandeling werd net als vijf jaar daarvoor verboden. We wilden uitwijken naar Sint-Joost, waar ons hoofdkantoor is, maar dat mocht ook niet. We hebben ons punt gemaakt, daar ging het om."

Sam stelt dat Molenbeek nóg erger geworden onder het bewind van de nieuwe burgemeester Catherine Moureaux, de dochter van burgemeester Philippe, de biefstuksocialist die 20 jaar de scepter zwaaide over zijn mohammedaans stemvee.

Ik zeg tegen Sam dat ik het hallucinant vond om te zien hoe het spichtige muisje Catherine op het plein voor het gemeentehuis in Molenbeek nadat ze gekozen was, gejonast werd door louter Marokkaanse mannen. Er was geen vrouwelijk stemvee te zien!

Sam: "Zij doet alsof de oudejaarsrellen in Molenbeek met barricades en brandende autobanden vreugdevuren zijn. Ik bedoel maar. De normalisering van islamisering, van islamitische straatterreur én van aanslagen vindt men hier gewoon. Ik moet wel zeggen dat de inlichtingendiensten een stuk beter zijn geworden. Er worden veel jihad-aanslagen verijdeld. Laatst is er in mijn hometown Antwerpen nog een nieuwe lichting "jongeren"van Sharia4Belgium gearresteerd. Die waren druk met een aanslag op het Centraal Station en op Filip Dewinter.

Maar het existentiële sociaal-culturele probleem - de islamisering en het almaar islamitischer worden van de samenleving - is veel groter dan het veiligheidsprobleem. De islamitische instroom blijft onverminderd voortgaan met jaarlijks zo'n 15.000 nieuwe moslimmigranten in België. Als het zo voortgaat hebben steden als Antwerpen en Brussel over enkele decennia een moslimmeerderheid. Volgens het befaamde onderzoek van dr. Ruud Koopmans is maar liefst de helft van de moslims in België en Nederland ‘consistent fundamentalistisch’. Het toestaan en zelfs faciliteren en subsidiëren van de islamisering komt deels door het koloniale schuldgevoel dat ons voortdurend wordt aangepraat. De arme kleurling wordt nu belichaamd door de moslim."

We hebben het over woke. Dyab Abou Jahjah heeft net een boek over het onderwerp uitgebracht.

Teun: "Ome Abou heeft op zijn oude dag het licht gezien! Hij werd zelfs door onze vrind Wierd in de Telegraaf geïnterviewd! Hallucinant, zoals ze in Vlaanderen zeggen. En ik heb ons strijdbijltje begraven door een Twitter-post van hem te liken… Redemption is possible!"

Teun en ik delen een verleden met Dyab Abou Jahjah. Een paar jaar geleden zouden wij met hem in debat gaan, op verzoek van Balie-baas Yoeri Albrecht. Op het laatste moment liet hij via zijn secretaresse weten dat hij 37.9 graden koorts had en verstek moest laten gaan. Het Libanese orakel bleek doodsbang voor Teunke & Tuurke, de gesels van Molenbeek. Teun schreef vervolgens een vlammende polemiek tegen de Vlaamse Libanees.

De beste kerel, wiens voornaam Dyab gek genoeg beer betekent, is dus een ordinaire lafaard.

Ik zag hem vroeger regelmatig in Amsterdam, beschermd door bodyguards van de mocromaffia terwijl hij door niemand bedreigd werd, en ik moest denken aan de Nation of Islam. Hij had die hele poespas, die pomp & circumstance, gewoon gejat van van de gesjeesde charmezanger Louis Farrakhan die als sektarische muzelman net iets meer vrouwtjes in bed kon krijgen (check hier even zijn sympathieke versie van de calypsoklassieker Ugly Woman).

Zijn Marokkaanse aanhang kwam er pas heel laat achter dat de vader van de bierdrinkende Abou Jahjah shi’iet is en zijn moeder christelijk. Nu bestaat de aanhang van Abou Jahjah enkel nog uit bescheten bleke Vlamingen met kekke brillen als Peter Vandermeersch, Tom Lanoye, David van Reybrouck en Koert Debeuf, de gesjeesde woordvoerder van Guy Verhofstadt. Kortom: de versleten deurmatten van kalifaat Molenbeek. Het zal amusant worden hoe zijn voormalige fanclub de ‘Van Saulus Tot Paulusiaanse’ bekering van Abou Jahjah gaat opvatten. Zal Sunny Bergman (aandachtsjunk alias Stella Bergsma twee punt nul) nog met hem door één deurtje kunnen?

Sam van Rooij: "Je kan zijn strijd tegen woke natuurlijk lovenswaardig vinden maar hij gebruikt die strijd vooral tegen "extreem-rechts". Het Vlaams Belang blaast volgens hem kwesties als islamisering, massa-emigratie en het gevaar van woke buitenproportioneel op, zoals de Groenen het gevaar van kernenergie overdrijven. Hij doet dat slim: hij erkent dat er een probleem is met woke en stelt vervolgens dat het Vlaams Belang het spiegelbeeld is van woke. Gert Van Langendonck, de oud-correspondent van het NRC Handelsblad is nog een graadje erger dan Abou Jahjah: die ontkent gewoon het bestaan van woke en islamolinks."

We nemen afscheid van Sam en ik zeg tegen Teun dat je zou toch denken dat "failed state" Belgikistan - de Europese kweekvijver voor mohammedaanse terroristen - wel andere prioriteiten heeft dan bijvoorbeeld het verplichten van woke genderinclusief taalgebruik bij ambtenaren. Welnee!

Minister van Ambtenaren Petra de Sutter - voorheen Philippe- heeft een verbod ingesteld op het gebruik van walgelijke termen als 'mijnheer' of 'mevrouw'.

Vlaamse klerken mogen niet meer het kwetsende ­secretaresse gebruiken maar moeten het over een administratief medewerker hebben. Geneesheer is geneeskundige geworden en agent(e) is ‘agent/agente’. De NMBS roept op bevel van de minister op de trein niet langer ‘beste dames en heren’ om, maar ‘beste reizigers’. Uitdrukkingen waarin het woord ‘man’ voorkom zijn gecanceld. 'Als één man’ en 'op de man af’ zijn vervangen door ‘unaniem’ en ‘zonder omwegen’.

Deze oekazes van tante Petra gelden uiteraard alleen voor de Nederlandstalige ambtenarenkletskoek en niet voor het Arabisch, Berbers en Turks want genderinclusiviteit is islamofoob en niet des Heilige Qur'aans.

Belgikistan loopt in veel zaken achter want op mijn nachtkastje in Villa Vischlugt in de Algarve ligt al twee jaar Waarden Voor Een Nieuwe Taal. Een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector en op ministeries.

Deze handleiding is geschreven door mijn grote vriend Mounir Samuel, de voormalige tafeldanseres. Ik mag er graag in bladeren voor het slapen gaan (om een beetje te bedaren van het pornogeweld):

‘We moeten het witte perspectief niet vergeten’ in plaats van ‘Ik zoek nog een witte man’.

'Kennen we wellicht een maker met een islamitische achtergrond die een andere zienswijze in kan brengen?’, in plaats van ‘Ken jij nog een moslim die hier iets zinnigs over kan zeggen?’

Zeg niet ‘We hebben eigenlijk nog wel een homo nodig’, maar ‘Het zou wellicht goed zijn een queer narratief aan onze verhalen toe te voegen.'

De handleiding kunt u gewoon gratis downloaden via het politbureau van D66.

Saluutekes!

Gros der foto's door dr. Teun Voeten

Tap een pintje voor de profeet (en zijn maat)

