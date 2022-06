Moeders houd uw dochters binnen! En laat ze al helemaal niet meer met de trein gaan. Het is een raadsel waarom iemand überhaupt met de trein zou gaan maar dat is weer een ander verhaal. Enfin, we moeten het hebben over het traject bij Hoorn, want daar is een broekmachinist actief. Een man die in de trein zijn spoorboom omhoog takelt en dan de spermalocomotief het station uit laat rijden - leuker kunnen we het niet maken. Het vervelende is: er zijn nu al meerdere vrouwen getuige geweest van de manier waarop die gek de hand aan zichzelf sloeg. "Het is een Nederlandse jongen met donker haar en hij heeft een donker trainingspak aan" en dan moet u zelf maar interpreteren wat 'een Nederlandse jongen' is. Het noodnummer van de NS is er natuurlijk vooral voor de bühne. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land!