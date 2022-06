Zolang ons kabinet meer dan een jaar lang documenten niet aanlevert die zijn opgeëist in Kamervragen, de WOB en automatisch ook via artikel 68 van de grondwet, en ook nog eens een gerechtelijke vonnis tot publicatie weigert uit te voeren voor het zomerreces gestart is, hebben we een tot het bot verrotte Ruttedoctine in ons systeem.

We worden in Nederland geregeerd door een corrupte bende die de grondwet, de WOB, het parlement en de rechter schoffeert om tot in de details te bespelen waar de media wel of niet over beschikt. Het gevolg is dat er onafgebroken nepnieuws over ons wordt uitkotst, of iets exacter, zorgvuldig uit zijn verband gerukte flarden echt nieuws, hand geselecteerd om ons te misleiden en voorzien van complete spin.

Ooit komt er een nieuw kabinet van een andere kleur. Die zullen zoveel lijken in de kast vinden zoals de kinderopvangtoeslagenaffiare met haar duizenden ontvoerde kinderen, dat we een nieuw NIOD kunnen oprichten.

Het is nogal logisch dat Rutte in bed wil met Zelensky, Markje is opzoek naar hoe hij zichzelf nog verder kan overtreffen.