Thuis : gras maaien. Petunia even onder het afdakje zetten. Hortensia een boks geven. GeenStijl F5'en



Thuis zonder tuin : niks doen. Bier drinken op het balkon



Op de camping : zorg dat het grondzeil niet onder de tent uitsteekt. Geen spullen tegen het tentdoek. Koop zandzakken in de campingwinkel. Zet plek 33 van het UFO-veld helemaal af met zandzakken! Wat zeg je nou Samantha? We staan op plek 18??We staan niet op het UFO-veld???? IK STA BIJ DE VERKEERDE CAMPING?????



Op de Lente Fair bij kasteel Cannenburch in Vaassen : mensen geniet toch gewoon eens van de regen. Dat gezeik altijd. U bent op een prachtige locatie, met gevarieerde en gepassioneerde standhouders, verrassende demonstraties, lezingen, workshops én gastvrije een sfeer. Iedereen die van eerlijk en natuurlijk houdt (JA! WE HOUDEN VAN EERLIJK EN NATUURLIJK EN DAT SCHREEUWEN WE VAN DE DAKEN! EERLIJK!!! NATUURLIJK!!!) heeft een heerlijke dag. Wateroverlast of niet



Bij een demonstratie van jachthoornblazers De Overlopers in Nationale Park de Hoge Veluwe : zoek degene met de grootste hoorn (in zijn hand). Roep: "Hé jij daar met die baard en die hoorn!" Dan kijkt iedereen. Vervolgens mep je het slachtoffer neer, zoals een cheetah een antilope tackelt. Je pakt z'n hoorn af, en als het gaat regenen doe je de hoorn op je hoofd. Lekker droog



Op Kaeskoppenstad te Alkmaar : Alkmaar staat in het teken van de zestiende eeuw. Dat treft! In de zestiende eeuw keerde de paraplu terug in de mode. En wat een toeval: u hebt wel een paraplu, maar die ligt thuis ergens in de schuur weg te rotten, zoals op alle regenachtige dagen. Nou ja, dan maar zeiknat worden!



In de rij op Schiphol : Helemaal geen probleem vriend. U staat in de rij van Schiphol. You are in the queue at Schiphol. Om het wachten wat plezieriger te maken, hebben we de Cliniclowns uit het AMC ingehuurd. To make the waiting more funny we ordered some Cliniclowns from the hospital. Maar hey, u staat tenminste droog, want buiten is de WATEROVERLAST DES DOODS. But hey, you are dry because outside is the WATERNUISANCE FROM THE DEATH

De Pinkstermarkt op Landgoed Olmenhorst in het Noord-Hollandse Lisserbroek : Fantastische aardbeienjam en droge worst, ze hebben het allemaal op de Pinkstermarkt op Landgoed Olmenhorst in het Noord-Hollandse Lisserbroek! Ze hebben ook heel veel brocante. U weet wel, van die witte TROEP die tante Truus thuis ook heeft. Tante Truus, die in 1969 voor het laatst seks heeft gehad met haar man Alfred. Truus is een enorme Max Pammiaanse boomer die haar inspiratie haalt uit drie verschillende magazines: Enjoy Brocante, Brocante Living en Liefde voor Brocante. Ja, dan krijg je dus zo'n vaalwitte woonkamer met tonen van hout en tinten van goud. Rot gewoon eens op met je brocante en en je dooie bloemen, Truus! Regentip voor de brocantemarkt: ga schuilen onder een wit tafeltje

De Duivenspeurtocht op uw lokale club duivenhouders : U kent ze wel, duivenhouders. Ze heten allemaal Gert, ze hebben een lange baard en ze doen ook iets bij een obscure sportvereniging (niet de voetbalclub, maar altijd de tafeltennisclub, of de petanquevereniging). Gert heeft allemaal duiven en die misbruikt-ie dan met heel ingewikkelde vaktermen. Doffer, enzo. Enfin, duiven zijn natuurlijk enorme schijtbeesten, maar ze zijn niet gek. Als die duiven onrustig worden, weet u wel: och Jezus, er komt onweer aan. Nou, dan de kantine van de duivenclub in, natuurlijk. Daar schenken ze alleen duivenmelk. Het is niet te zuipen, dus neem vooral een veldfles Baileys mee. "Is onze duivenmelk zo lekker, Anton?" - "Ja hoor Gert, dit is al m'n tiende"

Op GG22 DreamHack Sports te Maastricht : Maat, u bent op een beurs voor e-gamers. Jongens die vroeger als laatste werden gekozen met gym, en daarom gingen ze maar computeren, en deze jongeren waren dan ook nog eens te achterlijk om te programmeren. Dus gingen ze maar gamen. Of, zieliger nog, hun ouders hadden geen geld om een voetbal voor ze te kopen, waardoor ze niet buiten konden spelen. Daarom kregen ze een PlayStation en gingen ze binnen gamen. E-gamers neuken heel weinig, daarom zijn ze ook zo goed in gamen. En ze hebben allemaal witte melkpoten onder hun afritsbroeken van Human Nature, want ze komen nooit in de zon. Daarom schudden ze 's ochtends allemaal wat druppeltjes Davitamon Vitamine D-olie voor baby's en kinderen door hun Brinta. Enfin, de tip van de dag: neem eens een e-gamer mee naar buiten. Kijk Marvin, dit noemen we nou regen!