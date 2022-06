Ach, de multinationals en andere heel grote bedrijven zullen er geen last van hebben want die verdienen goed bij schaarste. Zoals gewoonlijk komen de klappen weer bij MKB en de burger. Whats new? Dit was in 1929 zo, in 1972, in 1987, al helemaal in 2008 en dat zal nu niet anders zijn. Wat ik spannend ga vinden is wat de huizenmarkt gaat doen. Vraag hoog is hoge prijzen. Maar rente hoog is lagere prijzen. En de rente stijgt. Gaan de huizenprijzen omlaag dan konden er wel eens heel veel mensen in de problemen komen. Maar zoals iemand hieronder al zei. Ze stemmen er zelf op en ze blijven er op stemmen. Dus het zal mij niet boeien. Maar wel leuk om toeschouwer te zijn.