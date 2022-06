Het zou mij niet verbazen als veel fascisten geloven dat de aarde rond is.

En nu? Allemaal doen alsof de aarde plat is?

Iedereen die zich meer dan 25 seconden inleest in de demografische ontwikkelingen in West Europa kan zien wat er gaande is. Met dit beleid zijn we over 30, 40 jaar minderheid in eigen land. Waarschijnlijk nog eerder omdat er voor die tijd ook een hoop mensen zullen wegvluchten. Een ban op een woord maakt die feiten niet ongedaan.

En of dat beleid waardoor we straks ontheemd worden een complot is of pure waanzin lijkt me ook niet zo relevant.