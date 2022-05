GRATIS BIER voor iedereen (ook voor mensen met afstand tot de woningmarkt). Want het is De Finale. Liverpool vs Real Madrid in Stade de France, Parijs. Zeg maar, het Eurovisie Songfestival maar dan voor hetero's en overige mensen die nog normaal doen en een spijkerbroek dragen, aardappels eten en zuivel drinken. Ontketend liveblog bij de collega's van Voetbal International en wij kijken vooral naar de verrichtingen van Onze NationaalCaptain Virgil van Dijk. Vage illegale streams volop op YT. Maar op RTL7 zitten Humberto & De Mannen gereed voor The Match. Hopelijk schiet Liverpool er in de eerste helft er vijf in, zodat we om 23:00 uur kunnen intunen voor Classic Albums: Suede - Coming Up. Want voetbal is mooi, muziek is beter (we schreven er NEGEN JAAR geleden al over). Hup sport.

PERSALARM: Finale Champions League begint later om veiligheidsredenen (Bron: stadion)

AFTRAP: 21:30 uur

Update 22:36 uur - RUST: 0-0

0-1 Real Madrid, Vinicius Junior "59

lol

SCHIPHOLTOESTANDEN!