We zijn op het punt beland waar we moeten constateren dat ze echt helemaal niks kunnen, helemaal niks. Alleen moet de bevolking nog het punt bereiken dat het genoeg is en dat er een signaal afgegeven wordt. We betalen belasting omdat er essentiële zaken goed geregeld moeten worden maar ze worden niet geregeld, dus waarom nog overal voor betalen? Er is meer macht dan men denkt het moet alleen georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een soort belasting (wegenbelasting of zo) drie maanden niet te betalen. Maar goed na het coronacircus maak ik me geen enkele illusie meer over het lef van het Nederlandse volk. Het is er niet.