Iedereen en zijn moeder valt nu over Dickie Benschop heen, met z'n plannetje om de doorstroom op Schiphol te optimaliseren. Maar dit is gewoon een goed idee. U zeult wat mee in die koffers; Hollandse aardappels, pindakaas, drop, croma (want van olijfolie raakt u aan de dunne), kilostukken jong belegen en een maandvoorraad hagelslag puur. Nergens voor nodig! Gewoon eten wat de pot schaft in Spanje, Portugal en Griekenland. En al die meegezeulde kleding is ook nergens voor nodig. Kringloopwinkels hebben ze ook in Zuid-Europa. En op de Canarische Weilanden kennen ze het fenomeen "Charity Shops". Doorrookte Britse dames van 60+ verkopen achtergelaten kledingstukken etcetera uit de vele hotels en appartementen en de opbrengst gaat naar de zwerfhondjes en -katjes. Kost geen drol. Marks & Spencer overhemden voor een euro, designjurken voor een euro, schoenen voor 50 cent. Complete golf-uitrustingen voor 5 euro, scuba gear voor weinig. Voor 50 pleuro bent u voor 2 weken klaar! Probeer het maar. Doorlopen mensen. Er staan nog 5000 wachtenden achter u.

DING DONG: Nu mag je weer niet eerder komen want het is te druk met tevroegkomers

Hiero. Een Dick Pic