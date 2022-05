AT5 : "Gayclub vreest voor veiligheid LHBTI-community als darkrooms eerder moeten sluiten". Een kop die enigszins op de lach & sluitspieren werkt want de uitbater van deze tent is uiteraard totaal onzelfzuchtig...O toch niet. Als ik nu even iets heel homofobisch mag zeggen (ja, dat mag) : Ik begin dat LBGQWERTY gezanik aardig beu te raken inmiddels. Gays hebben 20 x vaker seks dan heteros, waar zitten jullie nou moeilijk over te doen ? In de onvergetelijke woorden van Jack Nicholson in de film "As Good As It Gets" : "I don't care where your shove your show, as long as you zip it up when I'm around." Al dat geleuter over handen vasthouden en zichtbaarheid en regenboogvlaggen.... I don't fucking care. Maar hou alsjeblieft op met dat gezeik. Als je wil zeiken ga je maar naar een gay "golden shower party" in zo'n kroeg in de Kerkstraat ofzo. Volgens mij ziet de vloer er in zo'n darkroom uit alsof iemand een emmer met behangplaksel heeft omgeflikkerd (sry) en wandelt iedereen weer naar buiten met een bek vol haaienvinnensoep... Vandaar : Grappig liedje van STEEL PANTHER :

"Gloryhole" ---> watch?v=diYS8jyOcFc