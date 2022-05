Er is weer eens een knaap uit de Ans Boersma Brigade aanhouden door de peaupeau, precies op het moment dat hij zijn shirt van het Nederlands elftal in de gratis Miele had gegooid (extra veel Omo). Een 34-jarige Syriër, die sinds 2020 in Nederland verbleef en hier een Judith Sargentini-seizoenkaart had aangevraagd, is opgepakt in Kerkrade (toch ook een soort Nederland). "De verdachte wordt beschuldigd van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Ook wordt hij ervan beschuldigd te hebben deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk heeft internationale misdrijven te plegen. Onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie gaf aanwijzingen dat de verdachte in januari 2013 betrokken was bij de gewelddadige arrestatie van een burger, die later in gevangenschap gemarteld werd. De verdachte zou deel uit gemaakt hebben van de pro-regime militie Liwa al-Quds, die nauw samenwerkt met de Syrische inlichtingendiensten en de Russische krijgsmacht. (...) De verdachte wordt vrijdag 27 mei 2022 in Den Haag voorgeleid aan de rechter-commissaris." Leuke kerel! Later vast meer.