Dit. Wat jij zegt is het probleem. Wij gaan echt niet economisch instorten. Dit is de Schroeder-doctrine. De angst. Het ohhh wat gaan we doen zonder gas!!!

Wij gebruiken amper Russisch gas. En nog niet eens zo heel lang geleden gebruikte we helemaal geen gas.

Kan iemand hier daar eens over nadenken?

Vroeger hadden we niet eens een prive toilet. Nog niet heel lang geleden. In de stad ging je naar de latrine of je poepte gewoon op straat. Op het platteland had je een kuil of beerput waar je in kon schijten maar nu gaan we in paniek over die < 15% Russisch gas die we afnemen?

Hou op!!

De Finnen lachen ons uit.