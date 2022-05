Duidelijk. Het Zwarte Lijntje, dat zijn wij (2022). Het Rode Lijnte, dat was Niki Lauda, Dries van Agt die een abortuskliniek cancelde, het concert van The Sex Pistols in Manchester aka "the gig that changed the world" met maar 40 toeschouwers, maar wat voor een toeschouwers, de Concorde, Don't Cry for me Argentina, Veronica op tv, Entebbe, IRA, RAF, PLO, debuut Bert en Ernie en natuurlijk Remy Bonjasky (1976). Het Droogste Rampjaar uit de Geschiedenis van het Neerslagtekort. Maar nu niet meer! We zijn er voorbij, ingehaald in de laatste ronde & WE ZIJN VIRTUEEL KAMPIOEN DROOGTE. Het regent inmiddels sproeiverboden, en voor u begint te vingerwapperen richting boeren. LEES JE EENS IN IN DE MATERIE, VERDORIE!

Stel dat de som van de straling op een bepaalde dag 2500 J/cm2 was en de temperatuur 25°C, dan is de referentiegewasverdamping 4,9 mm. Deze 4,9 mm moet dan nog met de gewasfactor vermenigvuldigd worden. Deze bedraagt bijvoorbeeld voor aardappelen eind juni 0,9 en eind juni 1,2 omdat het gewas veel meer ontwikkeld is en daardoor meer verdampen kan. De berekende verdamping bedraagt eind mei dan 4,4 mm en eind juni 5,9 mm. Bij een rechtopstaand gewas als ui is dat 3,4 en 4,4 mm. Na een vijftal mooie, zonnige dagen in het voorjaar verdampt een perceel aardappelen 22 mm en een perceel uien 17 mm. De watervoorraad in de bouwvoor is niet onbeperkt. Daarom moet het water dat verdampt worden aangevoerd via natuurlijke neerslag of door te beregenen, willen de planten goed blijven groeien. (Via Groenten & Fruit Actueel)

