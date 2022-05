Het is vandaag mogelijk niet de hele dag stralend helder weer en daarom gooit het KNMI er meteen een CODE GEEL in. CODE GEEL voor Zeeland en Noord-Brabant vanwege kans op "een enkele onweersbui". Mogelijk met hagel! CODE GEEL in het oosten van het land vanwege "enkele stevige onweersbuien die lokaal gepaard kunnen gaan met windstoten en hagel". Oftewel, licht onstuimig weer ter onderbreking van uw terraszon. Vervelend als u net een luchtballonnenshow organiseert of graag met lange ijzeren staven door een weiland banjert, maar verder van weinig belang als u ons polderweer bent gewend en niet langer opkijkt van een buitje meer of minder. Het lijkt vooral een poging van het KNMI om het jaarlijkse weeralarmen-quota te halen, maar wat weten wij er nou van? Voor hetzelfde geld raken we Almelo en Meppel kwijt aan onweershagel des doods. Hunebedden gesloopt door hagelstenen ter grote van een krentenwegge en de Sassenpoort gefrituurd door de bliksem. Het is tenslotte CODE GEEL, dus bereidt u voor op het ergste. Hierrr live meekijken hoe het einde nadert. Succes en we zien u aan de andere kant.

Dreiging!