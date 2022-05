Kek staaltje politiewerk in de nieuwste vid van DE POLITIEVLOGGER. Dat is iemand die niet alleen veldwerk doet, maar naast het invullen van stapels lullige paperassen ook nog tijd weet te vinden om allemaal troep op het internet te smijten. De politievlogger raakt een scootersnuiter kwijt, herkent 'm, weet 'm randje Kanaleneiland aan de Huize de Geerlaan (hiero) te koppelen en trekt hem en z'n gestolen fietsmachines uit de opslagbox. Op het einde komen er nog wat wespen op de ranja af en met heel veel geblaf en weinig gebijt krabbelen zij terug als ze 'een tik' in het vooruitzicht wordt gesteld. De scooterdief wordt opgepakt, en als hij na een foeigesprek en een ferme handdruk het bureau weer mag verlaten is het voor iedereen: EIND GOED, AL GOED!