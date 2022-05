Ok, waar kijken we nu weer naar? Is dit de eerste Forumland-school waar ze alles van de andere kant bekijken? Hield de firma Biereco de bouwtekeningen ondersteboven? Stond de school in de originele plannen niet netjes richting Mekka? Stromen de Feng Shui-energiestromen zo beter door het gebouw? Was iemand vergeten dat de duim links zit aan de rechterhand? Heeft een snackbar achter de school de aannemer omgekocht voor meer klandizie? Zijn de bouwtekeningen opgehangen aan een ruit en is iedereen aan de verkeerde kant van het glas gaan staan? Of waren de aannemers zo dom dat ze pas nadat de fundering al lag en het skelet van de onderwijsinstelling al stond ontdekten dat het complete gebouw verkeerd om staat en dat alleen omdat een stel basisschooldocenten hen daarop wezen? Nee toch? Dat zou namelijk wel heel treurig zijn...