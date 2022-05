Het vuur komt nu van alle kanten voor Sywert. Eerst trekt justitie zijn Hulptroepen-bankrekening leeg en nu valt er ook nog een boze brief van Cooblue op de mat. Die doen weliswaar alles voor een glimlach, maar kunnen zeer zeker niet lachen om de smoelmaskerfratsen van Sywert en zijn vriendjes. Het online warenhuis voelt zich voorgelogen en doet aangifte van oplichting tegen Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. "Als Coolblue had geweten dat de heren ook commercieel handelden, was de samenwerking nooit tot stand gekomen", concludeert advocaat Sabine Pijl die een schadevergoeding van bijna een half miljoen euro gaat eisen. Het mag duidelijk zijn dat het jachtseizoen is geopend en Sywert is aangeschoten wild. Die Coolblue-aangifte kan er mooi bij op de stapel waar ook al een dergelijk formuliertje van Randstad ligt. En dat is dan nog naast het strafrechtelijke onderzoek van justitie dat daaruit voortkwam. Benieuwd wie volgt. De vrijwilligers? De Chinese kinderen die de mondkapjes in elkaar naaiden? Henk uit Winschoten die een muilmasker kocht en nu beseft dat hij meebetaalde aan Sywerts BMW? De mogelijkheden zijn eindeloos en de ophef is groot. Over ophef gesproken: iemand nog wat gehoord over die vijf miljard vermiste euro's van Hugo?