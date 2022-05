Tuurlijk, "Dit land is ZIEK" staat al 4 jaar in het redactiestatuut opgenomen als #7 van de 10 per stijlboek verboden uitspraken .

Maar als je het ook al niet meer mag zeggen als dit land zó ZIEK is dat huisartsen noodgedwongen een patiëntenstop instellen, dan is dit land pas écht ZIEK. "Steeds meer mensen slagen er niet in om een nieuwe huisarts in hun woonplaats te vinden. Huisartsenpraktijken stellen noodgedwongen patiëntenstops in omdat ze het werk niet meer aan kunnen. ,,Het wringt aan alle kanten. Eerst waren er alleen in bepaalde regio's problemen, nu spelen die in het hele land’’, verklaart de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)."

Het AD schrijft dat vele honderden huishoudens geen huisarts in hun postcodegebied kunnen vinden. Bij de drie grootste zorgverzekeraars lopen op dit moment 927 hulpverzoeken van mensen die een huisarts zoeken. Zilveren Kruis en CZ zagen het aantal hulpverzoeken in twee jaar tijd vervijfvoudigen. "Omdat niet iedereen die geen nieuwe huisarts kan vinden bij zijn zorgverzekeraar aanklopt, is het aannemelijk dat het werkelijke aantal zoekenden veel hoger ligt."

Maar waarom hebben 's lands 12.000 huisartsen er de kracht niet meer voor? Volgens de LHV komt het 1) door vergrijzing van een steeds meer hulpbehoevende bevolking, 2) zo'n 100.000 mensen wachten nog steeds op hun (wegens corona) uitgestelde operatie en melden zich tijdens het wachten met klachten bij hun huisarts en 3) de lange GGZ-wachtlijsten.

Voorzitter Leo Kliphuis van regionale huisartsenorganisatie Cohesie: ",,Mensen die op een behandeling wachten, kloppen vaker bij hun huisarts aan. Kunnen wij voor ze bemiddelen, hun pijn verlichten, weten we een alternatieve behandeling?’’" Precair! En dat leidt soms dus tot situaties als die van Loes Baijens (37), die van Den Haag naar Venlo verhuisde, daar geen nieuwe huisarts kon vinden en wier huisarts nu dus 200 kilometer verderop zit. In noodgevallen kan ze middels de passantenregeling - net als een vakantiegangers - wel bij een huisarts in Venlo langs.