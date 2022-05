We huldigen onze veteranen met een mooi defilé, maar de nieuwe garde mag het uitzoeken met te weinig munitie, materieel of collega's.

De twee minuten stilte tijdens dodenherdenking wordt ruw verstoord door wapengekletter in twintig gebieden. Als je het leed kent van vandaag, is het moeilijk stil te staan bij het verleden. Deze gevangenisplaneet is een kerkhof die nooit slaapt, maar altijd vecht. Wereldvrede is iets voor mooie meisjes om tijdens een missverkiezing over te prevelen.

Bevrijdingsdag is ook zo'n symbolische dag die haar anker in de realiteit mist. De IND misbruikt de geboorteplaats van bestuurders om fraude te signaleren. Slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire gooien we op die dag uit hun aanvullende zorgverzekering. Geen gerechtigheid, gezondheid of vrijheid. Creperen kan je leren!

Ditzelfde slachtoffer van de Nederlandse overheid zag na vier maanden radiostilte haar schulden onderverdeeld in 19 categorieën, waarvan er twee uitbetaald worden. Er wordt niet gekeken naar hoeveel er gestolen is en gevolgschade, nee, we kijken naar hoe diep het schip gezonken is, en beoordelen dat. De knevelarij is betaald met geleend geld van familie?! Dat is pech, geld weg.

Zes mei herdenken we de beste premier die Nederland nooit gehad heeft. Zelfs de inspecteur generaal van de arbeidsinspectie praat over migratiebeperking alsof hij op de Lijst Pim Fortuyn staat. Ten opzichte van de ILO-norm heeft Nederland ongeveer een derde van het aantal benodigd inspecteurs, dus die ambtenaren kunnen hooguit documenteren hoe het misgaat.

Binnen de zendtijd voor politieke partijen kwam zelfs een heuse tv-serie uit om het straatje van de PvdA en Ad Melkert schoon te vegen. De beste man moet gerehabiliteerd worden. Alsof de kogels niet van links kwamen, alsof er niet een klimaat geschapen werd door hem een buitengewoon minderwaardig mens te noemen. Een klimaat dat zelfs na zijn dood lang na etterde.

Houwitsers!

Sigrid Kaag sprak mooie woorden dat de journalistiek aan de basis staat van een democratie. Ze speelt tweede viool in een kabinet dat gemiddeld 161 dagen pakt om een besluit te nemen over een WOB-verzoek, en verstrekt pas na rechtszaken dossiers die zwarter zijn dan de A10. Peperdure onderzoeksjournalistiek sterft ondertussen af, terwijl het kabinet in de nacht haar zaakjes regelt.

Het is precies die omgang met de pers, die Rutte-doctrine, die de kinderopvangtoeslagaffaire drie Kabinetten Rutte lang in stand hield. Politici, rechters, deurwaarders en politieagenten waren allemaal gewillige collaborateurs, waarvan enkele gelauwerd zijn gepromoveerd, niemand werd vervolgd. Nu heeft de aanjager van de val van Rutte twee minuten spreektijd en soms stemrecht.

Dit kabinet en de EU spreekt regelmatig over nepnieuws, wil zelfs Russische zenders blokkeren, maar vergeet in eigen huis de fysieke veiligheid van journalisten, vergeet internationale vervolging van uitgevers en vergeet Kamerleden en pers in eigen land direct en vorstelijk te bedienen. Door bijvoorbeeld Kamerleden met vijf zetels aan voorkeurstemmen genoeg personeel en geld te geven.

Nu we een paar houwitsers weggeven is Defensie gelijk in paniek of ze wel genoeg vuurkracht hebben. Als dat afhangt van 12 (zegge: twaalf), dan heb je voor en na verzending te weinig. Materieel gaat tijdens een oorlog sneller kapot. We huldigen onze veteranen met een mooi defilé, maar de nieuwe garde mag het uitzoeken met te weinig munitie, materieel of collega's.

De mantra dat wereldvrede volgt uit wederzijdse economische afhankelijkheid en globalisatie, kent een denkfout. Je neemt aan dat het andere staatshoofd voor rede vatbaar is. Wederzijdse afschrikking stottert een beetje op verdeeldheid en vergadercultuur. Stel Poetin vuurt een neutronenbom, gaan we dan voor een dempend effect, of de totale vernietiging?

Poetin beloofde stevige bedragen voor de familie van gesneuvelde Russische militairen. De families van 500 matrozen van het vlaggenschip de Moskva krijgen geen geld, het was een ongeluk, geen gevechtshandeling. Rusland repatrieert geen gesneuvelde militairen, dat is slecht voor het draagvlak, er wordt gewoon ontkend dat ze gesneuveld zijn. Erkennen kost geld dat Poetin niet meer heeft.

Gelukkig is er een crowdfund-actie van € 135 per nabestaande. Aanstaande maandag wil de opvolger van Lenin en Stalin over het Rode plein een Triomftocht vieren, helaas duurt de oorlog geen paar dagen, maar een paar maanden. Hij is hard op zoek naar een geitenpaadje zonder gezichtsverlies om aan de macht kan blijven. Er gaat in Rusland vrij veel spontaan in de fik.

Oekraïne weet de oorlog te winnen met drones, draagbare complexe geleide raketten en buitenlandse inlichtingen. Allemaal zaken die gebaseerd zijn op computerchips. Nu hadden we voor de oorlog al tekorten, en ik zie nog geen strategisch besluit de complete productie van ASML alleen nog naar Canada, Verenigde Staten en Noord-West Europa te leveren.

Het maakt niet meer uit welk politiek dossier je pakt, de kaft zegt niets over de inhoud.