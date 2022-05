Och, zie het zo. Al decennia zitten we lekker lui Poetin zijn oorlogskas te spekken. Nu moeten we aan de slag om boete te doen voor onze zonden. Zoals ze in Amerika zeggen "never waste a good crisis". Zeker voor Nederland zijn er meer "nieuwe" mogelijkheden en in het allerergste geval moeten we een trui aantrekken. De andere consequenties van deze oorlog van Poetin zijn echter een stuk ernstiger dan onze CV op 19 graden te zetten. Zelf hebben we voedsel zat. Ook van Russische olie afgaan is eigenlijk vooral klote voor de Shell en niet voor ons. Gas uit Rusland gebruiken we amper en valt best te compenseren. Maar die landbouw in Oekraine die stuk gaat, het graan wat ligt te rotten of gejat wordt door de Russen dat heeft een veel grotere impact dan al het "leed" wat wij moeten ondergaan. Kan je ook een seconde bij stil staan. Verder jouw ellende bij de pomp? Is niet schuld van Biden of Ursula of Rutte. Is schuld van OPEC en, je raad het nooit, Poetin. Wij willen dan misschien geen olie(producten) meer kopen van Rusland maar dat is het probleem niet. OPEC landen weigeren te voldoen aan de vraag en hun productie op te schalen. Daarom is alles zo duur. Misschien had Trump toch gelijk en moeten we gewoon de olie stelen met onze militaire macht.