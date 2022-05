U kent ze vast wel, de sportclubs Maccabi van deze wereld. Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Maccabi Netanja. Maar er is dus ook een Maccabi Nederland! Dan weet u wel hoe lekker koosjer de balletjes rollen. Er ontstaan alleen problemen als Maccabi besluit te gaan zaalvoetballen. Want in de zaal, en zeker in een zaal in Amsterdam-West, speel je meestal niet tegen andere Maccabi's, maar tegen Spors en Akbars. En dat is dan een beetje als hout en zaag. Water en vuur. Marco Materazzi en Zinédine Zidane. Seks en met Samantha op de bank naar een serie over kappers kijken. Een ei en geen zout in huis. Moeten poepen en er is alleen een urinoir. Nu levert een potje voetballen in Nederland sowieso weleens gezeik op, en als je zin hebt om te leven moet je al helemaal niet voor lul gaan lopen met een vlag in je hand, maar in casu (joods voetbalteam krijgt klappen van ander voetbalteam) is het davidster vs. maan + vijfpuntige ster en dat maakt het extra spicy. Temeer omdat het vandaag 4 mei is! Wat ons brengt op Arnon Grunberg: dat is namelijk een Marokkaan, maar wel als het hem zelf zo uitkomt. Een Marokkaan with benefits. Een soort supermarokkaan. Zijn Marokkanen nu de nieuwe joden of is de cirkel al rond en zijn de Marokkanen de nieuwe Marokkanen? Of... zijn Marokkanen dan toch nog gewoon de oude Marokkanen?